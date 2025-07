Légendes du bois des roches de Rocheville Rocheville

Parking du site des roches Rocheville Manche

Début : 2025-08-01 21:00:00

2025-08-01

Dans le cadre du cycle de ses visites nocturnes estivales, le pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propose une visite guidée consacrée aux contes et légendes du bois des Roches de Rocheville .

Cette sortie nocturne théâtralisée nous conduira à la découverte du site emblématique des Roches, vaste chaos formé d’énormes blocs de grès qui donna son nom à la commune. Il existe en définitive peu de sites du Cotentin qui aient donné lieu à autant de légendes et d’interprétations romantiques. La nature à produit ici des formes si suggestives que l’on y voulut voir un immense temple solaire, et, tandis que fées et lutins y faisaient leur demeure, on y rencontrait aussi une terrible truie satanique , des loups garous, des sorciers ou encore

l’Homme sans tête rodant aux carrefours. Au sommet de la grosse.

roche se trouvait dit-on l’empreinte d’un pas, où les jeunes filles montaient et mettaient leur propre pied, pour obtenir ainsi d’être mariées dans l’année…

Parking du site des roches Rocheville 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.Fr

English : Légendes du bois des roches de Rocheville

As part of its series of summer evening visits, the Clos du Cotentin art and history centre is offering a guided tour devoted to « the tales and legends of the Roches de Rocheville wood ».

This dramatized nocturnal outing will take us to the emblematic site of Les Roches, a vast chaos of huge sandstone boulders that gave its name to the commune. There are few sites in the Cotentin region that have given rise to so many legends and romantic interpretations. Nature has produced such suggestive forms here that people wanted to see an immense solar temple, and while fairies and goblins made their home here, people also encountered a « terrible satanic sow », werewolves, sorcerers and more

« headless man » lurking at crossroads. At the top of the « grosse.

roche » was a footprint, where young girls would climb up and put their own feet on, in order to get married within the year?

German :

Im Rahmen der sommerlichen Nachtführungen bietet das Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin eine Führung zu den « Märchen und Legenden des Waldes der Roches de Rocheville » an.

Dieser theatralische Abendausflug führt uns zu dem symbolträchtigen Ort Les Roches, einem riesigen Chaos aus riesigen Sandsteinblöcken, das der Gemeinde ihren Namen gab. Es gibt wohl kaum einen Ort in Cotentin, der so viele Legenden und romantische Interpretationen hervorgebracht hat. Die Natur hat hier so suggestive Formen hervorgebracht, dass man hier einen riesigen Sonnentempel sehen wollte, und während Feen und Kobolde hier ihr Zuhause hatten, traf man auch auf eine « schreckliche satanische Sau », Werwölfe, Hexen oder auch auf

den « Mann ohne Kopf », der an den Kreuzungen umherstreifte. Auf dem Gipfel des « dicken.

felsen » befand sich angeblich ein Fußabdruck, auf den die Mädchen stiegen und ihren eigenen Fuß setzten, um innerhalb eines Jahres verheiratet zu werden

Italiano :

Nell’ambito della serie di visite serali estive, il centro storico-artistico Clos du Cotentin propone una visita guidata dedicata ai « racconti e alle leggende del Bois des Roches de Rocheville ».

Questa serata drammatizzata ci porterà alla scoperta del sito emblematico di Les Roches, un vasto caos di enormi blocchi di arenaria che ha dato il nome al comune. Sono pochi i siti della regione del Cotentin che hanno dato origine a tante leggende e interpretazioni romantiche. La natura ha prodotto qui forme così suggestive che la gente ha voluto vedere un immenso tempio solare, e mentre fate e folletti hanno fatto la loro casa qui, la gente ha anche incontrato una « terribile scrofa satanica », lupi mannari, stregoni e così via

un « uomo senza testa » in agguato agli incroci. In cima alla « grosse.

roche » si diceva ci fosse un’impronta, dove le ragazze si arrampicavano e mettevano i piedi per sposarsi entro l’anno?

Espanol :

En el marco de su serie de visitas nocturnas de verano, el centro de arte e historia Clos du Cotentin propone una visita guiada dedicada a « los cuentos y leyendas del Bois des Roches de Rocheville ».

Esta salida nocturna teatralizada nos llevará a recorrer el emblemático paraje de Les Roches, un vasto caos de enormes bloques de arenisca que dio nombre al municipio. Pocos lugares de la región de Cotentin han dado lugar a tantas leyendas e interpretaciones románticas. La naturaleza ha producido aquí formas tan sugerentes que la gente ha querido ver un inmenso templo solar, y aunque hadas y duendes han hecho aquí su morada, también ha habido encuentros con una « terrible cerda satánica », hombres lobo, brujas, etc

« Hombre sin cabeza » al acecho en un cruce de caminos. En la cima de la « grosse

roche » se decía que había una huella, donde las jóvenes subían y ponían sus propios pies para casarse en el año?

