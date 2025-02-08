Légendes et Croyances Visite théâtralisée Les Souterrains de Provins Provins

Légendes et Croyances Visite théâtralisée Les Souterrains de Provins Provins samedi 8 février 2025.

Légendes et Croyances Visite théâtralisée

Les Souterrains de Provins 3 rue Saint-Thibault Provins Seine-et-Marne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

par pers.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-02-08 18:00:00

fin : 2025-03-22

Date(s) :

2025-02-08 2025-10-18

Venez à la rencontre du « Meneu de loups », personnage envoûtant qui vous contera de fabuleuses histoires dans les mystérieux Souterrains de Provins !

.

Les Souterrains de Provins 3 rue Saint-Thibault Provins 77160 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 64 60 26 26 info@provins.net

English :

Come and meet the « Meneu de loups », a bewitching character who will tell you fabulous stories in the mysterious Underground of Provins!

German :

Treffen Sie den « Meneu de loups », eine bezaubernde Figur, die Ihnen in den geheimnisvollen Unterführungen von Provins fabelhafte Geschichten erzählen wird!

Italiano :

Venite a conoscere il « Meneu de loups », un personaggio ammaliante che vi racconterà storie favolose nei misteriosi sotterranei di Provins!

Espanol :

Venga a conocer al « Meneu de loups », un personaje hechizante que le contará fabulosas historias en los misteriosos pasadizos subterráneos de Provins

L’événement Légendes et Croyances Visite théâtralisée Provins a été mis à jour le 2025-02-24 par Provins Tourisme entre Bassée, Montois et Provinois