Légendes et occultisme au Père Lachaise – visite guidée

Guillaume, guide du Paris des légendes, vous invite à le suivre dans les chemins reculés du cimetière, loin des circuits classiques et touristiques, pour vous conter des histoires à la fois envoûtantes et mystérieuses. Grande Histoire et petites anecdotes, destins fabuleux, tragiques ou oubliés, votre guide vous révèlera les secrets les mieux enfouis du cimetière. Partez à la rencontre des esprits qui habitent les lieux : du Révérend Père François de la Chaize à la cartomancienne de la Révolution, d’une guérisseuse aux fantômes de la Commune, des adeptes de spiritisme aux lugubres messes noires, le Père Lachaise se révèle être un des plus grands livres d’histoire.

Quelles que soient vos croyances, laissez-vous embarquer dans un monde fascinant où l’on croit à l’au-delà, à la survivance de l’âme, à sa réincarnation et à la communication avec les défunts. Spirite en herbe ou confirmé ? Cette balade est le pèlerinage idéal pour parfaire votre médiumnité et se nourrir du souvenir des anciens !

S’il existe un lieu à Paris propice à exciter l’imaginaire et faire revivre les légendes, il s’agit bien du cimetière du Père-Lachaise. Avec ses 44 hectares, ses 77.000 sépultures et son million de défunts, le Père-Lachaise est le plus grand cimetière de Paris, et le plus visité au monde.

Le dimanche 15 février 2026

de 15h00 à 17h20

payant 21€/pers Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

