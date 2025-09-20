Légendes et récits autour de la guerre des Paysans Écomusée d’Alsace Ungersheim

Légendes et récits autour de la guerre des Paysans Écomusée d’Alsace Ungersheim samedi 20 septembre 2025.

Légendes et récits autour de la guerre des Paysans 20 et 21 septembre Écomusée d’Alsace Haut-Rhin

Une entrée achetée = une entrée offerte. Tarifs : Adulte : 16,50 € / Enfant (de 4 à 17 ans) : 11 € (Billetterie sur place). Durée : entre 30 et 45 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T16:45:00

Dans le cadre des festivités commémorant les 500 ans de la guerre des Rustauds, l’Écomusée d’Alsace vous propose une immersion en plein cœur du XVIe siècle, à la toute fin du Moyen Âge, avec des légendes et récits autour de la guerre des Paysans, racontés par les bénévoles conteurs du musée.

Écomusée d’Alsace Chemin du Grosswald, 68190 Ungersheim, France Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33389744474 http://www.ecomusee.alsace https://www.facebook.com/ecomusee.alsace Avec ses 80 bâtiments représentatifs de l’Alsace rurale, l’Écomusée d’Alsace se présente comme un véritable village du début du XXe siècle. Cette formidable collection de bâtiments regroupe des maisons d’habitation, des fermes et des ateliers d’artisans qui ont été démontés de leur commune d’origine et remontés au musée afin d’être sauvegardés.

Soyez curieux ! Poussez la porte de chaque maison pour découvrir les trésors qu’elle renferme : un intérieur aménagé, une exposition, un atelier d’artisans ou une étable avec des animaux !

Autour du village, les sentiers nature vous emmènent entre prés et forêt, découvrir la biodiversité, et les espaces agricoles. Plus de 5 000 espèces vivantes ont été recensées dans ce formidable écrin de nature. Parking gratuit

Dans le cadre des festivités commémorant les 500 ans de la guerre des Rustauds, l’Écomusée d’Alsace vous propose une immersion en plein cœur du XVIe siècle, à la toute fin du Moyen Âge, avec des et…

© Comédiens de Saint-Theobald