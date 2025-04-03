LEGENDIA PARC : LE CARROUSEL SANGLANT Legendia Parc Frossay

Informations pratiques

Frossay

LEGENDIA PARC : LE CARROUSEL SANGLANT

Legendia Parc La Poitevinière Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 17:30:00

fin : 2026-10-26 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-19 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-26 2026-10-27 2026-10-28 2026-10-29

Le Carrousel Sanglant

La Maison des Horreurs, réservée aux plus de 16 ans !

Osez assister à l’étrange spectacle de Charles Paquer…

Découvrez ses créatures, plus bizarres et effrayantes les unes que les autres. Mais une question demeure…Vous laissera-t-il repartir ?

Plongez dans une aventure horrifique immersive inspirée de l’univers des freak shows.

Interdit aux moins de 16 ans, aux personnes cardiaques et aux femmes enceintes.

Sessions à partir de 8 participants – Seul, en duo ou entre amis, réservez votre créneau : nous réunissons les âmes courageuses pour compléter l’équipe.

Animation en supplément du billet d’entrée au parc.

Places limitées : uniquement les vendredis, samedis et dimanches d’octobre, ainsi que pendant les vacances de la Toussaint.

1 heure

6 créneaux par jour

Interdit aux moins de 16 ans

Groupes de 8 à 10 personnes

35€ en ligne, 39€ sur place. .

Legendia Parc La Poitevinière Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 75 06 contact@legendiaparc.com

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English :

L’événement LEGENDIA PARC : LE CARROUSEL SANGLANT Frossay a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Saint Brevin