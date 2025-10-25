Legend’s of Cabaret Le NEC Marly

Legend’s of Cabaret

Le NEC 1 avenue Long Prey 57155 Marly Marly Moselle

Samedi 2025-10-25 20:00:00

Spectacle musical ! plongez dans l’univers éblouissant du cabaret parisien avec Legend of cabaret, un spectacle musical d’exception qui fait revivre la magie des plus grandes scènes, films et musiques des cabarets.15 danseuses, une dizaine de chanteurs et comédiens vous emportent dans un tourbillon d’émotions.Des décors somptueux inspirée des cabarets parisiens et plus de 200 costumes étincelants habillent chaque tableau.Du traditionnel French Cancan aux numéros burlesques en passant par des performances modernes et glamour, chaque instant est une célébration de l’art du spectacle.Tout public

English :

Dive into the dazzling world of Parisian cabaret with Legend of cabaret, an exceptional musical show that brings back the magic of the greatest cabaret scenes, films and music.15 dancers, a dozen singers and actors carry you away in a whirlwind of emotions sumptuous sets inspired by Parisian cabarets and over 200 sparkling costumes dress each tableau, from traditional French Cancan to burlesque numbers and glamorous modern performances, every moment is a celebration of the art of showmanship.

German :

Tauchen Sie ein in die schillernde Welt des Pariser Kabaretts mit Legend of Cabaret, einer außergewöhnlichen musikalischen Show, die den Zauber der größten Szenen, Filme und Musik der Kabaretts wieder aufleben lässt.15 tänzerinnen, ein Dutzend Sänger und Schauspieler entführen Sie in einen Strudel der Emotionen.Prächtige, von den Pariser Kabaretts inspirierte Bühnenbilder und über 200 glitzernde Kostüme kleiden jedes Bild.Vom traditionellen French Cancan über Burlesque-Nummern bis hin zu modernen, glamourösen Performances ist jeder Moment eine Feier der Unterhaltungskunst.

Italiano :

Tuffatevi nell’abbagliante mondo del cabaret parigino con Legend of cabaret, un eccezionale spettacolo musicale che riporta alla magia delle più grandi scene di cabaret, dei film e della musica. 15 ballerini, una dozzina di cantanti e attori vi travolgeranno in un turbinio di emozioni sontuose scenografie ispirate ai cabaret parigini e oltre 200 costumi abbaglianti vestono ogni tableau, dal tradizionale Cancan francese ai numeri di burlesque e alle performance moderne e glamour, ogni momento è una celebrazione dell’arte dello spettacolo.

Espanol :

Sumérjase en el deslumbrante mundo del cabaret parisino con Legend of cabaret, un excepcional espectáculo musical que recupera la magia de las más grandes escenas, películas y música de cabaret.15 bailarines, una docena de cantantes y actores le arrastrarán en un torbellino de emociones suntuosos decorados inspirados en los cabarets parisinos y más de 200 deslumbrantes trajes visten cada cuadro, desde el tradicional French Cancan hasta números burlescos y glamurosas actuaciones modernas, cada momento es una celebración del arte del espectáculo.

