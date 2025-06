Legir a Limòtges, le off du salon Lire à Limoges Présentation de livre, salon d’auteurs & dédicaces – Librariá occitana Limoges 20 juin 2025 07:00

Haute-Vienne

Legir a Limòtges, le off du salon Lire à Limoges Présentation de livre, salon d’auteurs & dédicaces Librariá occitana 42 Rue Haute Vienne Limoges Haute-Vienne

Proposé par la Librariá occitana & les éditions Maiade. Cette programmation off permettra de découvrir nos nouveautés et de rencontrer nos auteurs qui se feront un plaisir de dédicacer leurs livres. Vendredi 20 juin 19h Présentation du livre Limousin terre promise par son auteure Marie-France Houdart. Samedi 10h-18h Journée rencontre et dédicace avec cinq auteurs Marie-France Houdart, Jean-Pierre Lacombe, Agnès Nouaille, Martine Peucker-Braun et Christine Virolle-Da Silva. 18h-19h Bal trad’ limousin avec Couleur chabrette. .

