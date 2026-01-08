LEGITIMES IMPRUDENCE

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes Hérault

Tarif : 20.6 – 20.6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Rendez-vous le dimanche 1er février 2026, à 15h au Théâtre Jacques Cœur pour découvrir Légitimes…? plusieurs spectacles pour parler de notre société.

Rendez-vous le dimanche 1er février 2026, à 15h au Théâtre Jacques Cœur pour découvrir Légitimes…? plusieurs spectacles pour parler de notre société.

Théâtre Jacques Cœur Légitimes …? (les paradoxes du théâtres)

Légitimes

Théâtre Jacques Cœur Légitimes …? (les paradoxes du théâtres)

Rendez-vous le dimanche 1er février 2026, à 15h au Théâtre Jacques Cœur pour découvrir Légitimes…? plusieurs spectacles pour parler de notre société.

Avec Maïna Barreara, Siham Falhoune, Sarah Fourage, Vanessa Liautey, Fanny Rudelle, Barbara Martin.

Rosa, Vanessa, Sarah, Maïna, Marine, Tania, Janne, Siham, Fanny, Barbara , la jeune fille au bonnet, la soeur, nous sommes femmes et artistes et dans notre monde c’est une lutte quotidienne que d’accéder à une liberté et à être oui, légitimes par nos créations, nos imaginaires, nos positionnements citoyens et politiques, à penser un monde plus généreux. Et légitimes à le faire par un acte artistique et engagé. .

1050, Avenue Léonard de Vinci Lattes 34970 Hérault Occitanie +33 4 99 52 95 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on Sunday, February 1, 2026, at 3pm at Théâtre Jacques C?ur to discover Légitimes? a series of shows about our society.

L’événement LEGITIMES IMPRUDENCE Lattes a été mis à jour le 2026-01-05 par 34 OT MONTPELLIER