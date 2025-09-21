L’eglise Anglicane Visite commentées -JEP 2025 Centre-ville Hyères

L’eglise Anglicane Visite commentées -JEP 2025

Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères Var

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 11:00:00

2025-09-21

Visite commentées dans le cadre des journées du Patrimoines 2025.

Inaugurée en 1882 dans le quartier Godillot, cette église témoigne de la présence importante des hivernants anglais au XIX e siècle.

Centre-ville 22 avenue Andrée de David de Beauregard Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 82 41 billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com

English :

Guided tours as part of Heritage Days 2025.

Inaugurated in 1882 in the Godillot district, this church bears witness to the important presence of English winterers in the 19th century.

German :

Kommentierte Besichtigungen im Rahmen der Journées du Patrimoines 2025.

Diese Kirche wurde 1882 im Viertel Godillot eingeweiht und zeugt von der starken Präsenz englischer Wintergäste im 19.

Italiano :

Visite guidate nell’ambito delle Giornate del Patrimonio 2025.

Inaugurata nel 1882 nel quartiere di Godillot, questa chiesa testimonia l’importante presenza di viticoltori inglesi nel XIX secolo.

Espanol :

Visitas guiadas en el marco de las Jornadas del Patrimonio 2025.

Inaugurada en 1882 en el barrio de Godillot, esta iglesia atestigua la importante presencia de los invernantes ingleses en el siglo XIX.

