L’église de Bassing, témoin du XVIIIe siècle et de l’après-guerre Église Saint-Maurice Bassing

L’église de Bassing, témoin du XVIIIe siècle et de l’après-guerre Dimanche 21 septembre, 10h00 Église Saint-Maurice Moselle

A l’occasion d’une visite libre, venez découvrir l’église Saint-Maurice de Bassing. Laissez-vous séduire par l’atmosphère paisible qui s’en dégage.

Église Saint-Maurice Rue de l’église, 57260 Bassing Bassing 57260 Moselle Grand Est L’église de Bassing fut construite en 1769.

Dans la chapelle Notre-Dame de Pitié, on peut voir les restes d’un tympan en pierre sculptée qui rappelle sans doute la présence du couvent des Minimes.

Les vitraux de la nef ont été détruits pendant la Seconde Guerre mondiale et remplacés par des vitraux mosaïques. Dans le chœur les deux vitraux représentent respectivement « la présentation de la Vierge au temple » et « Jésus bénissant les petits enfants ».

Le patron de la paroisse est saint Maurice, légionnaire romain martyr au IIIe siècle. Il aurait été massacré avec certains de ses soldats pour avoir refusé de persécuter les chrétiens.

© Tourisme Saulnois