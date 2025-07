L’église de Belmont Belmont

L’église de Belmont Belmont dimanche 21 septembre 2025.

L’église de Belmont

Rue Principale Belmont Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21 16:45:00

Date(s) :

2025-09-21

Visitez avec une guide cette église protestante luthérienne, caractéristique du XVIIIe siècle, située en montagne, et découvrez ses éléments médiévaux inattendus. Elle présente à l’intérieur une vaste tribune en U, caractéristique des églises protestantes de l’ancien comté du Ban de la Roche construites à cette époque.

Journées Européennes du Patrimoine Visitez avec une guide cette église protestante luthérienne, caractéristique du XVIIIe siècle, située en montagne, et découvrez ses éléments médiévaux inattendus. Elle présente à l’intérieur une vaste tribune en U, caractéristique des églises protestantes de l’ancien comté du Ban de la Roche construites à cette époque. Mais son origine est plus ancienne. L’église conserve également, de l’édifice précédent, une cloche de 1434, nommée Marie-Madeleine, que vous entendrez peut-être sonner lors de votre visite. .

Rue Principale Belmont 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 80 paroisse.hautsdebruche@gmail.com

English :

Take a guided tour of this 18th-century Protestant Lutheran mountain church, and discover its unexpected medieval features. The interior features a vast U-shaped gallery, typical of Protestant churches built at this time in the former county of Ban de la Roche.

German :

Besuchen Sie mit einem Führer diese charakteristische lutherische protestantische Kirche aus dem 18. Jahrhundert, die in den Bergen liegt, und entdecken Sie ihre unerwarteten mittelalterlichen Elemente. Im Inneren weist sie eine große U-förmige Tribüne auf, die typisch für die zu dieser Zeit erbauten protestantischen Kirchen der ehemaligen Grafschaft Ban de la Roche ist.

Italiano :

Partecipate alla visita guidata di questa chiesa protestante luterana del XVIII secolo in montagna e scoprite le sue inaspettate caratteristiche medievali. L’interno presenta una vasta galleria a forma di U, tipica delle chiese protestanti costruite in questo periodo nell’ex contea di Ban de la Roche.

Espanol :

Realice una visita guiada a esta iglesia luterana protestante del siglo XVIII situada en las montañas y descubra sus inesperadas características medievales. El interior presenta una amplia galería en forma de U, típica de las iglesias protestantes construidas en esta época en el antiguo condado de Ban de la Roche.

L’événement L’église de Belmont Belmont a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche