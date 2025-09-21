L’église de Corps-Nuds Eglise Saint-Maximilien Kolbe Corps-Nuds

L’église de Corps-Nuds Dimanche 21 septembre, 11h00 Eglise Saint-Maximilien Kolbe Ille-et-Vilaine

Découvrez cette église atypique au bulbe d’inspiration byzantine avec Gilles Brohan, animateur de l’architecture et du patrimoine de Destination Rennes.

Eglise Saint-Maximilien Kolbe 35150 Corps-Nuds Corps-Nuds 35150 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.ville-de-corps-nuds.fr/decouvrir/7429 https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA00130804

Destination Rennes