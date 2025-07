L’église de Fouday Fouday

68 chemin du Trouchy Fouday Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 14:45:00

2025-09-20

Visite commentée de l’église protestante, dont le clocher, classé monument historique, est le plus ancien de la vallée de la Bruche. Vous découvrirez à l’intérieur les peintures murales qui présentent un couronnement de la Vierge et plusieurs figures de saints et la nef, reconstruite en 1776 pour être plus conforme au culte protestant.

Journées européennes du patrimoine Visite commentée de l’église protestante, dont le clocher, classé monument historique, est le plus ancien de la vallée de la Bruche. Vous découvrirez à l’intérieur les peintures murales qui présentent un couronnement de la Vierge et plusieurs figures de saints et la nef, reconstruite en 1776 pour être plus conforme au culte protestant. L’église de Fouday est surtout liée à la personnalité du pasteur Jean-Frédéric Oberlin, qui a dirigé sa reconstruction et qui repose dans le cimetière attenant. Sur la croix de fer qui surmonte sa tombe, on lit Papa Oberlin , témoignage de la reconnaissance de ses paroissiens pour son œuvre sociale, pédagogique et spirituelle. .

68 chemin du Trouchy Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 80 paroisse.hautsdebruche@gmail.com

English :

Guided tour of the Protestant church, whose listed bell tower is the oldest in the Bruche Valley. Inside, you’ll discover the murals depicting the crowning of the Virgin Mary and several figures of saints, and the nave, rebuilt in 1776 to conform more closely to Protestant worship.

German :

Kommentierte Besichtigung der protestantischen Kirche, deren Glockenturm, der unter Denkmalschutz steht, der älteste im Bruche-Tal ist. Im Inneren entdecken Sie die Wandmalereien, die eine Krönung der Jungfrau Maria und mehrere Heiligenfiguren zeigen, sowie das Kirchenschiff, das 1776 umgebaut wurde, um dem protestantischen Gottesdienst besser gerecht zu werden.

Italiano :

Visita guidata della chiesa protestante, il cui campanile, classificato monumento storico, è il più antico della valle del Bruche. All’interno, scoprirete le pitture murali che raffigurano l’incoronazione della Vergine e diverse figure di santi, e la navata centrale, ricostruita nel 1776 per conformarsi maggiormente al culto protestante.

Espanol :

Visita guiada de la iglesia protestante, cuyo campanario, declarado monumento histórico, es el más antiguo del valle del Bruche. En el interior, descubrirá las pinturas murales que representan la coronación de la Virgen y varias figuras de santos, así como la nave, reconstruida en 1776 para ajustarse más al culto protestante.

