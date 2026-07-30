Informations pratiques

Fouday

L’église de Fouday

68 chemin du Trouchy Fouday Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 15:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite commentée de l’église protestante, dont le clocher, classé monument historique, est le plus ancien de la vallée de la Bruche. Vous découvrirez à l’intérieur les peintures murales qui présentent un couronnement de la Vierge et plusieurs figures de saints et la nef, reconstruite en 1776 pour être plus conforme au culte protestant.

Visite commentée d’une église protestante luthérienne, dont la nef date de 1776 (250e anniversaire en 2026). La visite portera également sur l’ancien choeur de l’église médiévale (fin XIIe-début XIIIe siècle), orné de remarquables peintures murales des XIVe, XVe et XVIe siècles. La visite se terminera à l’extérieur par une présentation du clocher roman et de la tombe du pasteur Oberlin (1740-1826), dont on fête cette année le bicentenaire de la disparition. .

68 chemin du Trouchy Fouday 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 30 80 paroisse.hautsdebruche@gmail.com

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English :

Guided tour of the Protestant church, whose listed bell tower is the oldest in the Bruche Valley. Inside, you’ll discover the murals depicting the crowning of the Virgin Mary and several figures of saints, and the nave, rebuilt in 1776 to conform more closely to Protestant worship.

L’événement L’église de Fouday Fouday a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche