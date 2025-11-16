L’ÉGLISE DE LA COUTURE parvis de l’église Le Mans
L’ÉGLISE DE LA COUTURE parvis de l’église Le Mans dimanche 16 novembre 2025.
L’ÉGLISE DE LA COUTURE
parvis de l’église Place Aristide Briand Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16 15:15:00
2025-11-16
Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir ainsi
que de nombreuses œuvres d’art.
Votre guide sera Emma Vignolles
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme
Pas de billetterie sur place .
parvis de l’église Place Aristide Briand Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
