L’ÉGLISE DE LA COUTURE parvis de l’église Le Mans

L’ÉGLISE DE LA COUTURE

parvis de l’église Place Aristide Briand Le Mans Sarthe

Tarif : 2 – 2 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16 15:15:00

Date(s) :

2025-11-16

Fondée par saint Bertrand au VIe siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir ainsi

que de nombreuses œuvres d’art.

Votre guide sera Emma Vignolles

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Pas de billetterie sur place .

parvis de l'église Place Aristide Briand Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

