L’ÉGLISE DE LA VISITATION devant l’église Le Mans
L’ÉGLISE DE LA VISITATION devant l’église Le Mans dimanche 16 novembre 2025.
L’ÉGLISE DE LA VISITATION
devant l’église Place de la République Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 15:45:00
fin : 2025-11-16 16:30:00
Date(s) :
2025-11-16
Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation.
L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon.
L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.
Votre guide sera Emma Vignolles
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme
Pas de billetterie sur place .
devant l’église Place de la République Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement L’ÉGLISE DE LA VISITATION Le Mans a été mis à jour le 2025-10-13 par CDT72