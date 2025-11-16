L’ÉGLISE DE LA VISITATION devant l’église Le Mans

L’ÉGLISE DE LA VISITATION

devant l’église Place de la République Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-16 15:45:00

fin : 2025-11-16 16:30:00

2025-11-16

Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation.

L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon.

L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.

Votre guide sera Emma Vignolles

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office de Tourisme

Pas de billetterie sur place .

