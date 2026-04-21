L’église de la Visitation devant l’église Le Mans
L’église de la Visitation devant l’église Le Mans dimanche 17 mai 2026.
Le Mans
L’église de la Visitation
devant l’église 1 Rue Gambetta Le Mans Sarthe
Tarif : 2 – 2 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 16:15:00
fin : 2026-05-17 17:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Découvrez cette exceptionnelle église et le cloître de l’ancien couvent de la Visitation. L’ensemble a été conçu par une sœur architecte, Anne Victoire Pillon. L’église est un chef-d’œuvre baroque unique dans l’ouest de la France.
Votre guide sera Léonie Pirès
Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme
Pas de billetterie sur place .
devant l’église 1 Rue Gambetta Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
L’événement L’église de la Visitation Le Mans a été mis à jour le 2026-04-21 par CDT72
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