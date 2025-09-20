L’église de Mouais Eglise Mouais

L’église de Mouais Eglise Mouais samedi 20 septembre 2025.

L’église de Mouais 20 et 21 septembre Eglise Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 07 73 41

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Construite au XI ème siècle, elle abrite la plus vieille cloche du département (1422) ainsi que des fresques peintes sur la voûte.

Eglise Place de l’église 44590 Mouais Mouais 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Construite au XIe siècle, elle abrite la plus vieille cloche du département (1422) ainsi que des fresques peintes sur la voute.

eglise de mouais