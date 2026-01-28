L’église d’Ormoy Ormoy

L’église d’Ormoy

19 Rue de l’Église Ormoy Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 15:00:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Le clocher de l’église Saint-Pierre se distingue par son élégance.

Surmonté d’un gracieux lanternon, il garde en mémoire une cérémonie unique la bénédiction des chevilles de bois, afin qu’il demeure aussi stable qu’un roc face aux vents et aux tempêtes.

Avec sa parfaite connaissance du sujet, M. Jobert vous parlera de toutes les autres singularités de l’église d’Ormoy, véritable perle de notre patrimoine local.

Intervenant Charles Jobert

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45, 19 Rue de l’église, 28210 Ormoy 5 .

19 Rue de l’Église Ormoy 28210 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

English :

The steeple of St. Peter?s church is distinguished by its elegance.

Topped by a graceful lantern, it recalls a unique ceremony: the blessing of the wooden pegs, so that it remains as stable as a rock in the face of winds and storms.

