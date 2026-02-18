L’église du Sacré-Cœur Église du Sacré-Coeur Audincourt
Église du Sacré-Coeur Audincourt
2026-03-07 14:00:00
2026-03-07
En 1951, ce haut-lieu de l’architecture religieuse du XXᵉ siècle ouvre ses portes, après deux ans de travaux largement menés et financés par ses paroissiens. L’édifice s’inscrit dans la tradition des églises d’après-guerre, témoignant du renouveau de l’art sacré à travers la collaboration de quatre artistes Maurice Novarina, Jean Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.
En partenariat avec la paroisse Saint-Luc.
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Église du Sacré-Coeur Audincourt Doubs Bourgogne-Franche-Comté
