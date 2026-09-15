L’église du Sacré-Cœur: un chef-d’œuvre de l’art sacré contemporain Église du Sacré-Coeur Audincourt

Informations pratiques

Audincourt

L’église du Sacré-Cœur: un chef-d’œuvre de l’art sacré contemporain

Église du Sacré-Coeur Rue de Pauvrement Audincourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Inaugurée en 1951 après deux années de travaux largement réalisés et financés par les paroissiens, l’église de l’Immaculée-Conception d’Audincourt est aujourd’hui un haut lieu de l’architecture religieuse du XXe siècle.

Témoin du renouveau de l’art sacré de l’après-guerre, elle se distingue par la remarquable collaboration de quatre artistes majeurs : l’architecte Maurice Novarina et les artistes Jean Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.

À travers leurs œuvres et leur dialogue avec l’architecture, découvrez un édifice singulier qui offre un regard unique sur l’art sacré contemporain.

Visite proposée en partenariat avec la paroisse Saint-Luc. .

Église du Sacré-Coeur Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’église du Sacré-Cœur: un chef-d’œuvre de l’art sacré contemporain

L’événement L’église du Sacré-Cœur: un chef-d’œuvre de l’art sacré contemporain Audincourt a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD