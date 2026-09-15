L’église du Sacré-Cœur: un chef-d’œuvre de l’art sacré contemporain Église du Sacré-Coeur Audincourt
samedi 21 novembre 2026 · Église du Sacré-Coeur · Audincourt
Informations pratiques
Audincourt
L’église du Sacré-Cœur: un chef-d’œuvre de l’art sacré contemporain
Église du Sacré-Coeur Rue de Pauvrement Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Inaugurée en 1951 après deux années de travaux largement réalisés et financés par les paroissiens, l’église de l’Immaculée-Conception d’Audincourt est aujourd’hui un haut lieu de l’architecture religieuse du XXe siècle.
Témoin du renouveau de l’art sacré de l’après-guerre, elle se distingue par la remarquable collaboration de quatre artistes majeurs : l’architecte Maurice Novarina et les artistes Jean Bazaine, Jean Le Moal et Fernand Léger.
À travers leurs œuvres et leur dialogue avec l’architecture, découvrez un édifice singulier qui offre un regard unique sur l’art sacré contemporain.
Visite proposée en partenariat avec la paroisse Saint-Luc. .
Église du Sacré-Coeur Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80
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English : L’église du Sacré-Cœur: un chef-d’œuvre de l’art sacré contemporain
L’événement L’église du Sacré-Cœur: un chef-d’œuvre de l’art sacré contemporain Audincourt a été mis à jour le 2026-09-07 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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