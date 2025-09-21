L’église en détails aujourd’hui et demain… Église d’Obsonville Obsonville

L’église en détails aujourd’hui et demain… Dimanche 21 septembre, 10h00 Église d’Obsonville Seine-et-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Exposition des relevés détaillés de l’Audit ARCHITECTURAL 2015

Église d’Obsonville Place du Centre 77890 Obsonville Obsonville 77890 Seine-et-Marne Île-de-France 0164287132 https://mairie-obsonville.fr Église d’Obsonville dédiée à Saint Germain, ornée de l’œuvre « Saint Germain d’Auxerre bénissant Sainte Geneviève » de Charles Nicolas LAMBINET. Places de parking disponibles le long de la place

Ministère de la Culture – détails architecte ROUX-de BRANDOIS-LEYNET