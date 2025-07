L’église et la cour de Magneville Magneville

L’église et la cour de Magneville Magneville mardi 29 juillet 2025.

L’église et la cour de Magneville

Eglise Magneville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29 15:00:00

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Dans le cadre de son cycle de visite A l’ombre des Clochers le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propose une visite guidée consacrée à L’église et la Cour de Magneville

Avec son remarquable chœur vouté, l’église de Notre-Dame de Magneville compte parmi les plus beaux édifices romans de la presqu’île du Cotentin. Sa présentation permettra de souligner la variété des sources d’inspiration des sculpteurs qui ont produit le riche décor des chapiteaux, des modillons et des fonts baptismaux du XIIe siècle. Une place sera également faite à la riche statuaire médiévale que contient l’édifice.

Les visiteurs pourront ensuite découvrir les bâtiments de la Cour de Magneville, un imposant manoir de la fin du Moyen-Âge dont l’histoire est étroitement liée à celle de la baronnie de Bricquebec.

Eglise Magneville 50260 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.Fr

English : L’église et la cour de Magneville

As part of its « A l’ombre des Clochers » tour series, the Pays d?art et d?histoire du Clos du Cotentin is offering a guided tour of « The church and courtyard of Magneville »

With its remarkable vaulted choir, the church of Notre-Dame de Magneville is one of the finest Romanesque buildings on the Cotentin peninsula. The presentation will highlight the varied sources of inspiration of the sculptors who produced the rich decor of the 12th-century capitals, modillions and baptismal fonts. The rich medieval statuary found in the building will also be highlighted.

Visitors can then explore the buildings of the Cour de Magneville, an imposing late medieval manor house whose history is closely linked to that of the barony of Bricquebec.

German :

Im Rahmen seiner Besichtigungsreihe « A l’ombre des Clochers » bietet das Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin eine Führung zum Thema « L’église et la Cour de Magneville » (Die Kirche und der Hof von Magneville) an

Die Kirche Notre-Dame de Magneville mit ihrem bemerkenswerten Gewölbechor zählt zu den schönsten romanischen Gebäuden auf der Halbinsel Cotentin. Bei der Präsentation der Kirche wird die Vielfalt der Inspirationsquellen der Bildhauer hervorgehoben, die die Kapitelle, die Modillons und das Taufbecken aus dem 12. Auch die reiche mittelalterliche Statue, die sich in dem Gebäude befindet, wird berücksichtigt.

Anschließend können die Besucher die Gebäude des Cour de Magneville besichtigen, ein imposantes Herrenhaus aus dem Spätmittelalter, dessen Geschichte eng mit der der Baronie Bricquebec verknüpft ist.

Italiano :

Nell’ambito della serie di visite guidate « All’ombra dei campanili », il Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propone la visita guidata « La chiesa e il cortile di Magneville »

Con il suo notevole coro a volta, la chiesa di Notre-Dame de Magneville è uno dei più bei edifici romanici della penisola del Cotentin. La presentazione metterà in luce la varietà delle fonti di ispirazione utilizzate dagli scultori che hanno prodotto la ricca decorazione dei capitelli, dei modiglioni e dei fonti battesimali del XII secolo. Verrà inoltre evidenziata la ricca statuaria medievale presente nell’edificio.

I visitatori potranno poi esplorare gli edifici della Cour de Magneville, un imponente maniero tardo-medievale la cui storia è strettamente legata a quella della baronia di Bricquebec.

Espanol :

En el marco de su serie de visitas « A la sombra de los campanarios », el Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propone una visita guiada a « La iglesia y el patio de Magneville »

Con su notable coro abovedado, la iglesia de Notre-Dame de Magneville es uno de los mejores edificios románicos de la península del Cotentin. La presentación pondrá de relieve la variedad de fuentes de inspiración utilizadas por los escultores que realizaron la rica decoración de los capiteles, modillones y pilas bautismales del siglo XII. También se destacará la rica estatuaria medieval del edificio.

A continuación, los visitantes podrán explorar los edificios de la Cour de Magneville, una imponente casa solariega de finales de la Edad Media cuya historia está estrechamente vinculada a la de la baronía de Bricquebec.

L’événement L’église et la cour de Magneville Magneville a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin