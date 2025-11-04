L’ÉGLISE ET L’ARMÉE DANS LES P.O LORS DE LA 1E GUERRE MONDIALE Perpignan

L’ÉGLISE ET L’ARMÉE DANS LES P.O LORS DE LA 1E GUERRE MONDIALE Perpignan mardi 4 novembre 2025.

L’ÉGLISE ET L’ARMÉE DANS LES P.O LORS DE LA 1E GUERRE MONDIALE

15 Rue Émile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 18:30:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Médiathèque centrale de Perpignan Auditorium, 15 rue Émile Zola

.

15 Rue Émile Zola Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 51 07 85 90

English :

? Médiathèque centrale de Perpignan Auditorium, 15 rue Émile Zola

German :

? Zentrale Mediathek von Perpignan Auditorium, 15 rue Émile Zola

Italiano :

? Médiathèque centrale de Perpignan Auditorium, 15 rue Émile Zola

Espanol :

? Médiathèque centrale de Perpignan Auditorio, 15 rue Émile Zola

L’événement L’ÉGLISE ET L’ARMÉE DANS LES P.O LORS DE LA 1E GUERRE MONDIALE Perpignan a été mis à jour le 2025-09-15 par PERPIGNAN TOURISME