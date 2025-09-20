L’Eglise et l’Hôtel de ville s’observent Comines

L’Eglise et l’Hôtel de ville s’observent Comines samedi 20 septembre 2025.

L’Eglise et l’Hôtel de ville s’observent

Grand’ place Comines Nord

L’Histoire de ces monuments dont les origines nous plongent dans l’antiquité et le Moyen-âge, les collections et les architectures singulières de ces deux édifices reconstruits sur le champ de ruines cominois au lendemain de la Première guerre mondiale sont à découvrir sur leurs sites.

Cette exposition est constituée de panneaux pédagogiques, de reproductions de photographies et d’affiches anciennes sur ces monuments emblématiques qui, depuis 1929, se font face et paraissent s’observer !

_L’exposition est_ _**à découvrir sur ces deux sites**_ _(aux horaires respectifs d’ouverture des monuments),_ _à l’église Saint Chrysole_ _**et à l’Hôtel de ville,**_ _érigés sur la grand place en « vis à vis » lors de la Reconstruction de l’ « entre-deux-guerres »._ .

Grand’ place Comines 59560 Nord Hauts-de-France +33 3 20 14 21 51 patrimoine@ville-comines.fr

