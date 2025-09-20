L’Eglise et l’Hôtel de ville s’observent Eglise saint Chrysole Comines

L'Eglise et l'Hôtel de ville s'observent Eglise saint Chrysole Comines samedi 20 septembre 2025.

L’Eglise et l’Hôtel de ville s’observent 20 et 21 septembre Eglise saint Chrysole Nord

Visite libre ; Accueil du public à l’église assuré par l’association St Chrysole (de 14h à 18h)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’Histoire de ces monuments dont les origines nous plongent dans l’antiquité et le Moyen-âge, les collections et les architectures singulières de ces deux édifices reconstruits sur le champ de ruines cominois au lendemain de la Première guerre mondiale sont à découvrir sur leurs sites.

Cette exposition est constituée de panneaux pédagogiques, de reproductions de photographies et d’affiches anciennes sur ces monuments emblématiques qui, depuis 1929, se font face et paraissent s’observer !

L’exposition est à découvrir sur ces deux sites (aux horaires respectifs d’ouverture des monuments), à l’église Saint Chrysole et à l’Hôtel de ville, érigés sur la grand place en « vis à vis » lors de la Reconstruction de l’ « entre-deux-guerres ».

Eglise saint Chrysole Grand’ place 59560 Comines Comines 59560 Nord Hauts-de-France 03 20 14 21 51 http://www.ville-comines.fr Eglise de la « Reconstruction », œuvre de Maurice Storez et Dom Paul Bellot. Son architecture et sa décoration s’inscrivent dans le courant « art déco » et le style néo-byzantin, tout en évoquant ceux celles des édifices paléochrétiens. Parkings et transports publics à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Comines