L’église Notre-Dame Église Notre-Dame Bias

Église Notre-Dame Rue de Brondeau Bias Lot-et-Garonne

Les éléments les plus anciens de l’église Notre-Dame datent du 12e siècle, mais l’édifice a connu de nombreux remaniements visant à l’agrandir et à l’embellir. Dans les années 2000, 2 réalisations du peintre François Peltier sont venues orner l’édifice la mise en couleur et le Chemin de Croix.

The oldest elements of Notre-Dame church date back to the 12th century, but the building has undergone numerous alterations to enlarge and embellish it. In the 2000s, 2 works by painter François Peltier adorned the building: the mise en couleur and the Way of the Cross.

