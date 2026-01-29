L’église Notre-Dame Église Notre-Dame Bias
L’église Notre-Dame Église Notre-Dame Bias jeudi 16 avril 2026.
L’église Notre-Dame
Église Notre-Dame Rue de Brondeau Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Les éléments les plus anciens de l’église Notre-Dame datent du 12e siècle, mais l’édifice a connu de nombreux remaniements visant à l’agrandir et à l’embellir. Dans les années 2000, 2 réalisations du peintre François Peltier sont venues orner l’édifice la mise en couleur et le Chemin de Croix.
Les éléments les plus anciens de l’église Notre-Dame datent du 12e siècle, mais l’édifice a connu de nombreux remaniements visant à l’agrandir et à l’embellir. Dans les années 2000, 2 réalisations du peintre François Peltier sont venues orner l’édifice la mise en couleur et le Chemin de Croix. .
Église Notre-Dame Rue de Brondeau Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’église Notre-Dame
The oldest elements of Notre-Dame church date back to the 12th century, but the building has undergone numerous alterations to enlarge and embellish it. In the 2000s, 2 works by painter François Peltier adorned the building: the mise en couleur and the Way of the Cross.
L’événement L’église Notre-Dame Bias a été mis à jour le 2026-02-05 par OT Villeneuve Vallée du Lot