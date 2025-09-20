L’église Notre-Dame de l’Assomption Eglise Notre-Dame de l’Assomption Fontenay-le-Comte

L’église Notre-Dame de l’Assomption 20 et 21 septembre Eglise Notre-Dame de l’Assomption Vendée

L’accès est libre, dans la limite des capacités d’accueil de certaines salles du monument. En dehors des créneaux de visite indiqués ci-dessus, l’église ne sera pas accessible en raison de cérémonies religieuses.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Mise en chantier en 1423, à partir d’un précédent édifice roman, l’église Notre-Dame est un témoin de la prospérité économique, politique et intellectuelle de la ville. Classé au titre des monuments historiques en 1862, le bâtiment se distingue par l’élégance gothique de sa flèche flamboyante de 82,50 mètres de haut.

Un plan de sauvegarde a été engagé par l’actuelle municipalité et une première tranche de travaux a débuté en 2023 à l’occasion des 600 ans de l’édifice.

Grâce à l’implication de la paroisse Sainte-Claire de Fontenay, des « amis du patrimoine religieux », et de l’association « chamade », des visites guidées de la crypte, de l’église, et de l’orgue seront proposées.

Ne manquez pas cette occasion unique de découvrir les trésors cachés de l’église Notre-Dame !

Eglise Notre-Dame de l’Assomption 38 Rue Gaston Guillemet, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

M. Foulonneau