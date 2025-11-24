L’ÉGLISE NOTRE-DAME DU PRÉ RESTAURATION ET VISITES Place du Pré Le Mans

L’ÉGLISE NOTRE-DAME DU PRÉ RESTAURATION ET VISITES

Place du Pré Parvis de l’église Le Mans Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24 15:30:00

fin : 2025-11-24 16:45:00

Date(s) :

2025-11-24

Plongez au cœur du chantier de restauration des toitures de l’église Notre-Dame du Pré.

Equipés de casques de protection, vous découvrirez les entreprises, les métiers de la restauration ainsi que le déroulement d’un chantier (bonnes chaussures fermées exigées ni sandales, ni talons). Puis, lors d’une visite guidée, explorez l’histoire de cette église rebâtie au XIe et XIIe siècles à travers son architecture et ses trésors artistiques.

Gratuit Jauge maximale 15

Réservation et inscriptions Maison du Pilier-Rouge .

Place du Pré Parvis de l’église Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 40 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement L’ÉGLISE NOTRE-DAME DU PRÉ RESTAURATION ET VISITES Le Mans a été mis à jour le 2025-11-03 par CDT72