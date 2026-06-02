L’église romane Saint-Nicolas de Beaulieu Beaulieu
L’église romane Saint-Nicolas de Beaulieu Beaulieu lundi 20 juillet 2026.
Beaulieu
L’église romane Saint-Nicolas de Beaulieu
Beaulieu Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Partez à la découverte de cette petite église romane méconnue.
L’édifice roman du XIIe siècle a été remanié à l’économie après sa semi-destruction (nef et bras sud du transept) par le Prince Noir en 1356. Un magnifique retable du XVIIIe siècle, sans doute commandé par les moines Augustins de Bénévent, a été replacé dans le bras nord pour laisser voir, dans le chœur, des peintures murales du XIIIe puis du XIVe siècle d’une iconographie originale et belle. .
Beaulieu 36310 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 67 95
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English :
Discover this little-known Romanesque church.
L’événement L’église romane Saint-Nicolas de Beaulieu Beaulieu a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne
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