L’église Saint-Aubin D’Ecrosville en Lumières

Église de Saint Aubin d’Écrosville Saint-Aubin-d’Écrosville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Manifestation organisée par l’ASAPN et la mairie

Le samedi de 14h à 21h démonstration d’artisanat d’art, exposition de photographie, visite guidée de l’église et du clocher (Hors PMR)

Tous les soirs de 21h à minuit Illumination des vitraux .

Église de Saint Aubin d’Écrosville Saint-Aubin-d’Écrosville 27110 Eure Normandie +33 2 32 35 87 52 mairie@saintaubindecrosville.fr

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English : L’église Saint-Aubin D’Ecrosville en Lumières

L’événement L’église Saint-Aubin D’Ecrosville en Lumières Saint-Aubin-d’Écrosville a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure