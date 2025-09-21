L’église Saint Charles de Bastia : de l’architecture matérielle à l’architecture spirituelle Eglise Saint Charles Borromée Bastia

L'église Saint Charles de Bastia : de l'architecture matérielle à l'architecture spirituelle
Dimanche 21 septembre, 17h00
Eglise Saint Charles Borromée
Haute-Corse

De la ville baroque à l’espace sacré, un parcours historique, architectural et symbolique à travers l’église Saint Charles, anciennement dédiée à Saint Ignace de Loyola.

Comment une architecture jésuite du XVIIe siècle, inspirée des modèles romains et prototype bastiais d’un art baroque, continue aujourd’hui à porter une dynamique de transmission et d’engagement ?

Intervenants : Sébastien Celeri, architecte, et la confrérie San Carlu Borromeo di Bastia

Eglise Saint Charles Borromée
rue Jean-Baptiste de Caraffa
20200 Bastia
Haute-Corse
Corse

L’église Saint Charles de Bastia : de l’architecture matérielle à l’architecture spirituelle, quel héritage jésuite au XXIe siècle ?

Cunfraterna San Carlu Borromeo