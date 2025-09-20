L’église Saint-François d’Assise Eglise Saint-François d’Assise Roubaix

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Actuellement en restauration, l’église Saint-François d’Assise se dévoile autrement grâce à l’association des Amis de Saint-François, qui invite à explorer son histoire, son architecture et son patrimoine à travers des temps d’échange et de médiation.

Samedi, partez à la découverte du bâtiment à travers plusieurs temps forts :

Exposition et projection d’archives sur l’occupation du couvent par les pères franciscains de 1860 à 1973, ainsi que sur les acteurs qui font vivre l’édifice

Clefs de compréhension sur Notre-Dame d’Assistance dite « La Vierge de Roubaix » et sur l’histoire des Franciscains à Roubaix

Découverte des coulisses de la restauration de l’église, démonstration et explications par les artisans qui redonnent vie au bâtiment

Eglise Saint-François d’Assise 94 rue saint joseph, roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France Édifiée en 1860 par l’architecte Achille

Dewarlez, l’église Saint-François

d’Assise est un bel exemple de style

néogothique, riche de nombreuses

œuvres. Cit5 arrêt Flandre

Parvis de l’église © Eric Cretel