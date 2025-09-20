L’église Saint-François d’Assise Eglise Saint-François d’Assise Roubaix
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00
Actuellement en restauration, l’église Saint-François d’Assise se dévoile autrement grâce à l’association des Amis de Saint-François, qui invite à explorer son histoire, son architecture et son patrimoine à travers des temps d’échange et de médiation.
Samedi, partez à la découverte du bâtiment à travers plusieurs temps forts :
Exposition et projection d’archives sur l’occupation du couvent par les pères franciscains de 1860 à 1973, ainsi que sur les acteurs qui font vivre l’édifice
Clefs de compréhension sur Notre-Dame d’Assistance dite « La Vierge de Roubaix » et sur l’histoire des Franciscains à Roubaix
Découverte des coulisses de la restauration de l’église, démonstration et explications par les artisans qui redonnent vie au bâtiment
Parvis de l’église © Eric Cretel