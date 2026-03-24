L’église Saint-Georges illuminée ! Saint-Georges-Motel
L’église Saint-Georges illuminée ! Saint-Georges-Motel vendredi 29 mai 2026.
L’église Saint-Georges illuminée !
Rue de l’Eglise Saint-Georges-Motel Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
L’église sera illuminée à l’intérieur et à l’extérieur afin de mettre en valeur les vitraux et l’exceptionnel bâti datant du XIe siècle. .
Rue de l’Eglise Saint-Georges-Motel 27710 Eure Normandie aspsgm@gmail.com
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L’événement L’église Saint-Georges illuminée ! Saint-Georges-Motel a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure