L’église Saint-Georges illuminée !

Rue de l’Eglise Saint-Georges-Motel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

L’église sera illuminée à l’intérieur et à l’extérieur afin de mettre en valeur les vitraux et l’exceptionnel bâti datant du XIe siècle. .

Rue de l’Eglise Saint-Georges-Motel 27710 Eure Normandie aspsgm@gmail.com

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L’événement L’église Saint-Georges illuminée ! Saint-Georges-Motel a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure