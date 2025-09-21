L’ÉGLISE SAINT-GÉRY Eglise Saint-Géry Cambrai

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Ouverte samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h pour les visites libres

Visite guidée dimanche à 10h, 11h, 12h et 14h

Venez découvrir ce joyau architectural qu’est l’église Saint-Géry à travers une visite guidée. L’occasion d’observer la Mise au Tombeau de Rubens qui y est conservée ou encore son magnifique jubé !

Eglise Saint-Géry Rue Saint- Aubert – 59400 Cambrai Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 L’architecture de l’église Saint Géry est une synthèse entre l’art baroque des Pays-Bas et l’art classique français. L’édifice abrite notamment une Mise au Tombeau de Rubens (1616).

Journées européennes du patrimoine 2025

