L’église Saint-Jean-Baptiste Eglise Saint-Jean-Baptiste Fontenay-le-Comte

L'église Saint-Jean-Baptiste 20 et 21 septembre

Entrée Libre (Durée : 30 min)

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Une église primitive existe déjà au Moyen Âge (1050) dans ce faubourg situé en dehors des remparts de la ville. Au 13e siècle elle devient église paroissiale.

De 1425 à 1450 de grands travaux sont entrepris : « Saint Jean fut reconstruite à neuf ». L’église actuelle garde les lignes et proportions données à cette époque : l’intérieur à trois nefs, la porte sud à ogive flamboyante, le clocher copié sur celui de Notre- Dame.

Le 19e siècle est une période d’embellissement avec une décoration intérieure soignée : l’orgue, le maître-autel sur plan d’Octave de Rochebrune, une Pietà… L’église Saint-Jean-Baptiste a été classée au titre des monuments historiques en 1906.

Les élèves du lycée Notre-Dame seront à votre disposition pour vous faire découvrir ce magnifique lieu empreint d’histoire. Profitez de leur passion et de leurs connaissances pour explorer l’église et ses trésors cachés.

Eglise Saint-Jean-Baptiste 1 Rue Saint-Jean, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

