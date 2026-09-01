L’église Saint-Jean de Cassignas Église Saint-Jean Cassignas

Informations pratiques

Cassignas

L’église Saint-Jean de Cassignas

Église Saint-Jean 53 Chemin des Bordiels Cassignas Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 15:45:00

Date(s) :

2026-09-20

Lors de cette visite inédite de l’église Saint-Jean à Cassignas, découvrez l’histoire et l’architecture de cet édifice typique du Pays de Serres. Construite à l’origine dans le style roman, l’église présente aujourd’hui de remarquables voûtes d’ogives ainsi que des chapiteaux sculptés.

Lors de cette visite inédite de l’église Saint-Jean à Cassignas, découvrez l’histoire et l’architecture de cet édifice typique du Pays de Serres. Construite à l’origine dans le style roman, l’église présente aujourd’hui de remarquables voûtes d’ogives ainsi que des chapiteaux sculptés.

La visite sera également l’occasion d’évoquer les récents travaux de restauration qui ont permis de préserver et de mettre en valeur ce patrimoine. .

Église Saint-Jean 53 Chemin des Bordiels Cassignas 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 64 41 87 73 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : L’église Saint-Jean de Cassignas

During this unique tour of the Church of Saint-Jean-de-Cassignas, discover the history and architecture of this building, typical of the Pays de Serres region. Originally built in the Romanesque style, the church today features remarkable ribbed vaults and carved capitals.

L’événement L’église Saint-Jean de Cassignas Cassignas a été mis à jour le 2026-09-06 par OT Vallée du Lot et Garonne