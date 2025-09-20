L’église Saint-Joseph Eglise Saint Joseph de Roubaix Roubaix

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Joyau du style néo-gothique, l’église Saint-Joseph est classée Monument

historique depuis 1993. Conçue par le baron Jean-Baptiste Bethune, elle

porte les traces du patronat textile du 19e siècle et raconte l’histoire du

quartier de l’Alma. Les membres de l’association des Compagnons de l’église Saint-Joseph œuvrent à la préservation et à l’animation du lieu qu’ils ouvrent pour les Journées européennes du patrimoine.

Au programme :

Visite guidée toutes les heures

Exposition sur les travaux de l’église

Jeux pédagogiques

Concert des élèves du Conservatoire de Roubaix, samedi à 16h

Bas-côté © A. Gadeau