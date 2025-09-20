L’église Saint-Joseph Eglise Saint Joseph de Roubaix Roubaix
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Joyau du style néo-gothique, l’église Saint-Joseph est classée Monument
historique depuis 1993. Conçue par le baron Jean-Baptiste Bethune, elle
porte les traces du patronat textile du 19e siècle et raconte l’histoire du
quartier de l’Alma. Les membres de l’association des Compagnons de l’église Saint-Joseph œuvrent à la préservation et à l’animation du lieu qu’ils ouvrent pour les Journées européennes du patrimoine.
Au programme :
-
Visite guidée toutes les heures
-
Exposition sur les travaux de l’église
-
Jeux pédagogiques
-
Concert des élèves du Conservatoire de Roubaix, samedi à 16h
Eglise Saint Joseph de Roubaix 125 Rue de France 59100 Roubaix
Bas-côté © A. Gadeau