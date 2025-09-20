L’Église Saint-Laurent vous accueille Eglise Saint-Laurent, Aubenas Aubenas

L’Église Saint-Laurent vous accueille Samedi 20 septembre, 08h00 Eglise Saint-Laurent, Aubenas Ardèche

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Reconstruite au XVIIIe siècle par les artisans de la famille Laidier, puis au XIXe pour sa façade de style romano-byzantin par l’architecte valentinois de renom Ernest Tracol.

Visite libre (document de présentation à retirer sur place).

Eglise Saint-Laurent, Aubenas 6 Rue Champalbert, 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 35 22 45 L'église Saint-Laurent est une église située en France sur la commune d'Aubenas, dans le département de l'Ardèche en région Rhône-Alpes. Elle fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 13 décembre 1977. Parkings gratuits à proximité, stationnement en zone bleue (Gambetta), stationnement payant (Jean Marze, Paix Liberté, Jean Mathon…)

