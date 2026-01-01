L’Église Saint-Louis d’hier à aujourd’hui Rue Pasteur Brest

L’Église Saint-Louis d’hier à aujourd’hui

Dans le cadre de la programmation automne/hiver du label Ville d’Art et d’Histoire, venez (re) découvrir le plus grand lieu de culte reconstruit de France dans l’après-guerre.

L’Église Saint-Louis colore le paysage brestois avec l’ocre de sa pierre de Logonna. Nous vous invitons à découvrir l’histoire et l’architecture de cet édifice inscrit aux monuments historiques depuis 2019. La visite vous guidera de la tribune à la crypte, en passant par les différents espaces de l’église.

Informations pratiques

Durée 1h45.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme de Brest, directement sur le site internet, par téléphone ou au guichet (place limitées).

L’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5) n’est pas atteint. .

