L’église Saint-Martin de Rouvres, Église Saint-Martin, Rouvres

Informations pratiques

L’église Saint-Martin de Rouvres Dimanche 20 septembre, 11h00 Église Saint-Martin Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite de l’église Saint-Martin qui est en travaux.

Église Saint-Martin Place de l’Eglise, 28260 Rouvres, France Rouvres 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33621314147 https://asrer28.v2.webself.net Découvrez mille ans d’histoire à l’Église Saint-Martin, aux multiples spécificités.

Le vocable de Saint-Martin sous lequel cette église est consacrée, permet de penser que la paroisse a une origine fort ancienne, probablement mérovingienne. L’édifice actuel conserve quelques vestiges pouvant remonter au XIe siècle.

La nef principale daterait du milieu du XIe siècle.

Le collatéral situé à gauche, large de cinq mètres, communique avec la grande nef par une arcade en plein cintre, soutenue par des piliers carrés en pierre de grès.

Cette utile addition à l’église date de 1820. Parking sur la place, accès portail latéral de l’édifice.

Visite de l’église Saint-Martin qui est en travaux

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