L’église Saint-Martin Eglise Saint-Martin Roubaix

Début : 2025-09-19T14:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Au cœur de Roubaix, l’église Saint-Martin est le plus ancien bâtiment de la ville. De son passé médiéval, elle conserve une tour-clocher du 16e siècle, complétée au 19e siècle par des agrandissements néo-gothiques signés Charles Leroy. Riche d’œuvres d’art remarquables, elle continue aujourd’hui de faire vivre la mémoire de Roubaix et de veiller sur la Grand-Place.

Au programme des Journées européennes du patrimoine :

Visite libre de l’église

Prestation d’orgue suivie d’une présentation de l’instrument, dimanche à 15h

L’église Saint-Martin depuis la Grand-Place © A. Loubry