L’Église Saint-Martin et sa restauration Vitré

De style néo-roman et consacrée en 1895, l’église Saint-Martin est réalisée sur les plans des architectes rennais Jules et Henri Mellet. L’intérieur de l’édifice est richement décoré avec notamment une mosaïque de choeur des frères Odorico. Son état nécessite aujourd’hui des travaux de restauration qui vous sont présentés par un guide conférencier.

Durée 1h30, tout public

Rendez-vous au parvis de l’église

Gratuit, sur réservation au service patrimoine et musées 02 99 75 04 54 ou par mail à musees@mairie-vitre.fr .

