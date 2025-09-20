L’église Saint-Martin et Sainte-Anne de Macquigny EGLISE FORTIFEE DE MACQUIGNY Macquigny

L’église Saint-Martin et Sainte-Anne de Macquigny 20 et 21 septembre EGLISE FORTIFEE DE MACQUIGNY Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Si l’église primitive romane date du XIIème siècle, les fortifications pourraient dater du XVIème siècle. Vous observerez ainsi deux échauguettes de part et d’autre du clocher-porche à deux étages avec des mâchicoulis et des meurtrières.

Dans la nef, vous pourrez admirer plusieurs vitraux du maître-verrier Carl Mauméjean réalisés dans les années 50 et dédiés à Saint-Martin et Sainte-Anne, dont une rare représentation de Sainte-Anne d’Auray, avec sur chacun des blasons et des cabochons (pièce de verre moulée en relief).

Ne manquez pas la cuve baptismale du XVème siècle et le christ en chêne du XVIème siècle.

EGLISE FORTIFEE DE MACQUIGNY rue de l'église 02120 MACQUIGNY Macquigny 02120 Aisne Hauts-de-France

