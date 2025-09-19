L’église Saint-Martin Roubaix

L’église Saint-Martin Roubaix vendredi 19 septembre 2025.

L’église Saint-Martin

9 grand place roubaix Roubaix Nord

Début : 2025-09-19 14:00:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

2025-09-19 2025-09-21

Au cœur de Roubaix, l’église Saint-Martin est le plus ancien bâtiment de la ville. De son passé médiéval, elle conserve une tour-clocher du 16e siècle, complétée au 19e siècle par des agrandissements néo-gothiques signés Charles Leroy. Riche d’œuvres d’art remarquables, elle continue aujourd’hui de faire vivre la mémoire de Roubaix et de veiller sur la Grand-Place.

Au programme des Journées européennes du patrimoine

* **Visite libre** de l’église

* **Prestation d’orgue** suivie d’une présentation de l’instrument, dimanche à 15h

English :

In the heart of Roubaix, Saint-Martin church is the city?s oldest building. From its medieval past, it retains a 16th-century bell tower, completed in the 19th century by neo-Gothic extensions designed by Charles Leroy. Rich in remarkable works of art, it continues today to keep alive the memory of Roubaix and watch over the Grand-Place.

On the program for the European Heritage Days:

* **Free tour** of the church

* **Organ performance** followed by a presentation of the instrument, Sunday at 3pm

German :

Die Kirche Saint-Martin im Herzen von Roubaix ist das älteste Gebäude der Stadt. Aus ihrer mittelalterlichen Vergangenheit ist ein Glockenturm aus dem 16. Jahrhundert erhalten, der im 19. Jahrhundert durch neogotische Erweiterungen von Charles Leroy ergänzt wurde. Die Kirche ist reich an bemerkenswerten Kunstwerken und hält auch heute noch die Erinnerung an Roubaix wach und wacht über den Grand-Place.

Das Programm der Europäischen Tage des Denkmals

* **Freie Besichtigung der Kirche

* **Orgelkonzert** mit anschließender Vorstellung des Instruments, Sonntag um 15 Uhr

Italiano :

Nel cuore di Roubaix, la chiesa di Saint-Martin è l’edificio più antico della città. Del suo passato medievale conserva il campanile del XVI secolo, ampliato nel XIX secolo da aggiunte neogotiche progettate da Charles Leroy. Ricca di notevoli opere d’arte, continua oggi a mantenere viva la memoria di Roubaix e a vegliare sulla Grand-Place.

In programma per le Giornate europee del patrimonio:

* **Visita gratuita** della chiesa

* **Esecuzione dell’organo** seguita da una presentazione dello strumento, domenica alle 15.00

Espanol :

En el corazón de Roubaix, la iglesia Saint-Martin es el edificio más antiguo de la ciudad. De su pasado medieval conserva un campanario del siglo XVI, ampliado en el siglo XIX con añadidos neogóticos diseñados por Charles Leroy. Rica en notables obras de arte, sigue manteniendo viva la memoria de Roubaix y vigilando la Grand-Place.

En el programa de las Jornadas Europeas del Patrimonio:

* **Visita gratuita** de la iglesia

* **Interpretación del órgano** seguida de una presentación del instrumento, el domingo a las 15.00 horas

