L’église Saint-Nazaire église Saint-Nazaire Saint-Nazaire

Gratuit. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Vendredi 19 septembre

VIisite libre nocturne de l’église de Saint-Nazaire

Explorez librement cet édifice religieux dans une atmosphère unique. Une expérience nocturne sublimée par un fond musical à l’orgue joué par l’organiste Roman Fraisse.

Horaires : 20h30 à 23h30

Sans réservation.

Samedi 20 septembre

Visites guidées de l’église de Saint-Nazaire

Inaugurée en 1891, l’église Saint-Nazaire est édifiée dans le style néo-gothique, très en vogue à la fin du 19e siècle. Elle renferme un riche patrimoine religieux provenant de l’ancienne église du bourg d’origine, mais également d’intéressants vitraux d’après-guerre.

Heures de départs des visites : 10h, 11h et 14h, 15h et 17h.

Réservation conseillée par mail: lesamisdesorguesdesaintnazaire@gmail.com

Visites et démonstrations de l’orgue de l’église de Saint-Nazaire par l’organiste Roman Fraisse

Horaires des visites : 10h30 et 15h30

Réservation conseillée par mail: lesamisdesorguesdesaintnazaire@gmail.com

Visite guidée de l’église Saint-Nazaire par l’association » Les amis des Orgues de Saint-Nazaire » avec accès aux tribunes et au clocher.

