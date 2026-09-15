L’église Saint-Nicolas, la Rue Caponière et le Monastère de la Visitation | RDV Découverte Place Monseigneur des Hameaux Caen
samedi 5 décembre 2026 · Place Monseigneur des Hameaux · Caen
Informations pratiques
Caen
L’église Saint-Nicolas, la Rue Caponière et le Monastère de la Visitation | RDV Découverte
Place Monseigneur des Hameaux Devant l’obélisque Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 14:00:00
fin : 2026-12-05 16:00:00
Date(s) :
2026-12-05
La Rue Caponière compte parmi les plus vieilles rues de Caen, faisant partie intégrante du Faubourg du Bourg l’Abbé. Ses façades illustrent l’évolution architecturale régionale du XVIe au XIXe s. Cette promenade comprend aussi la visite du monastère de la Visitation et de l’église Saint-Nicolas.
La Rue Caponière compte parmi les plus vieilles rues de Caen, faisant partie intégrante du Faubourg du Bourg l’Abbé.
Ses façades illustrent assez bien l’évolution architecturale régionale du XVIe au XIXème siècle. Cette promenade comprend aussi la visite du monastère de la Visitation.
Une visite menée par Hélèna Thybert.
Informations pratiques
Le nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation.
La billetterie ouvre le 7 octobre 2026, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham. .
Place Monseigneur des Hameaux Devant l’obélisque Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 27 14 14 info@caenlamer-tourisme.fr
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English : L’église Saint-Nicolas, la Rue Caponière et le Monastère de la Visitation | RDV Découverte
The rue Caponière is one of the oldest streets in Caen, being an integral part of the Faubourg du Bourg l’Abbé.
Its facades illustrate quite well the regional architectural evolution from the 16th to the 19th century. This walk also includes a visit…
L’événement L’église Saint-Nicolas, la Rue Caponière et le Monastère de la Visitation | RDV Découverte Caen a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Caen la Mer
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