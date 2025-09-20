L’église Saint-Pierre et le logis seigneurial vous content leur Histoire Logis seigneurial de Parçay Parçay-Meslay

L'église Saint-Pierre et le logis seigneurial vous content leur Histoire

Samedi 20 septembre 2025, 14h00

Logis seigneurial de Parçay
Parçay-Meslay

Indre-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Dans le cadre des travaux de restauration de l’église Saint-Pierre, la municipalité propose une visite historique guidée par M. Robert Pezzani, historien local, accompagné de M. Samuel Riou, responsable des fouilles archéologiques menées sur le site. Cette promenade commentée vous offrira l’occasion d’en apprendre davantage sur les découvertes liées à l’église et au logis seigneurial.

Nous vous attendons nombreux pour cette exploration le samedi 20 septembre à 14h00, devant la place de l’église.

Logis seigneurial de Parçay 3 Pl. de l’Église, 37210 Parçay-Meslay, France Parçay-Meslay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le corps de logis, dit aussi « ancien château », était le centre de la seigneurie et ferme de Parçay, ancienne possession de l’abbaye de Marmoutiers. Il se présente comme une vaste construction rectangulaire, terminée par des murs pignons, et percée de multiples baies, dont certaines à meneaux. Sous l’édifice subsiste une série de caves reliées par de longs escaliers descendant sous terre. En 1791, le bâtiment fut vendu comme bien ecclésiastique.

Mairie de Parçay-Meslay