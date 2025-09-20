L’église Saint-Rémi Eglise Saint-Rémi Château-Gontier-sur-Mayenne

L’église Saint-Rémi Eglise Saint-Rémi Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 20 septembre 2025.

L’église Saint-Rémi 20 et 21 septembre Eglise Saint-Rémi Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’association Les Amis de Saint-Rémi vous propose :

Le samedi 20 septembre :

10h : Visites guidées pour les scolaires, les élus, les groupes, sur réservation : Guy LE CAMPION 06 61 78 18 88.

14h : Visites guidées par thème.

• Saviez-vous que les confessionnaux ont été dessinés par Viollet le Duc…

• Saviez-vous que le grand vitrail de l’Immaculée Conception a été exposé au concile Vatican I à Rome…

• Connaissez-vous le chapier de Saint-Rémi et la chape de la bienheureuse Françoise d’Amboise ?

• Vous pourrez également voir de nombreux reliquaires dans la chapelle.

• Le transept de la France voit le retour de la statue de Saint-Rémi dans l’église : une description particulière vous sera proposée.

• Et enfin, vous pourrez monter à la tribune de l’orgue où un organiste vous présentera l’orgue monumental qui vient d’être classé.

Le dimanche 21 septembre :

12h15-13h : Ouverture de l’exposition des vêtements et objets liturgiques précieux dans la chapelle.

14h : Visites guidées par thème.

• Saviez-vous que les confessionnaux ont été dessinés par Viollet le Duc…

• Saviez-vous que le grand vitrail de l’Immaculée Conception a été exposé au concile Vatican I à Rome…

• Connaissez-vous le chapier de Saint-Rémi et la chape de la bienheureuse Françoise d’Amboise ?

• Vous pourrez également voir de nombreux reliquaires dans la chapelle.

• Le transept de la France voit le retour de la statue de Saint-Rémi dans l’église : une description particulière vous sera proposée.

• Et enfin, vous pourrez monter à la tribune de l’orgue où un organiste vous présentera l’orgue monumental qui vient d’être classé.

17h à 18h : Plusieurs mini concerts thématiques vous seront proposés.

Gratuit – Entrée libre

Eglise Saint-Rémi Place Saint-Rémi 53200 Château-Gontier sur Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Château-Gontier Mayenne Pays de la Loire 0243704274 http://www.sudmayenne.com

L’association Les Amis de Saint-Rémi vous propose :

©Pays de Château-Gontier